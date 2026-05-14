Мариную помидоры с чесноком и сахаром — и в холодильник: уже через 30 минут подаю их на стол

С этим рецептом вы быстро приготовите маринованные помидоры. Им нужно настаиваться всего 30 минут в холодильнике.

За это время помидоры с чесноком, зеленью и пряностями в кисло-сладком маринаде становятся невероятно ароматными и пикантными. Идеально к шашлыку, мясу или как самостоятельная закуска.

Для приготовления понадобится: 4–5 крупных помидоров, 3–4 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка, кинза), 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. молотого кориандра, 2 ст. л. уксуса (9%).

Рецепт: помидоры нарежьте дольками или кружочками. Чеснок выдавите через пресс, зелень мелко порубите. В миске смешайте помидоры, чеснок, зелень, соль, сахар, кориандр и уксус. Аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом. Накройте крышкой и уберите в холодильник на 30 минут. Подавайте охлажденными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать замариновать помидоры этим способом. Полчаса действительно хватило, чтобы помидоры приобрели сладковато-чесночный вкус. А чем дольше стояли, тем вкуснее становились.

