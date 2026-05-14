14 мая 2026 в 20:20

Сотрудник консульства РФ посетил в тюрьме Парижа задержанную россиянку Новикову

Анна Новикова
Сотрудник консульства России в Париже 13 мая вновь посетил в тюрьме россиянку Анну Новикову, задержанную во Франции, сообщили РИА Новости в российском посольстве. О задержании трех членов ассоциации SOS Donbass, включая Новикову, французские СМИ сообщали в ноябре 2025 года.

Им предъявили обвинения, связанные с предполагаемым «сговором с иностранным государством» и «заговором с целью совершения преступления». Адвокат Филипп де Велль подал ходатайство об освобождении Новиковой под судебный надзор. В посольстве РФ отмечали, что наличие у нее французского гражданства частично ограничивает возможности дипломатического вмешательства.

Гражданку Франции и члена ассоциации SOS Donbass Анну Новикову 7 ноября задержали вооруженные полицейские, ворвавшиеся в дом рано утром, после чего вывели ее в наручниках и с мешком на голове.

SOS Donbass оказывает поддержку жителям Донбасса и Новороссии, пострадавших в ходе конфликта с Украиной. Учреждение на регулярной основе проводит акции солидарности с жителями Донбасса и выступает против отправки оружия на Украину в разных районах Франции с 2022 года. SOS Donbass уже осуществила несколько поставок с гуманитарной помощью в Донецкую и Луганскую народные республики.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство в Париже намерены добиваться скорейшего освобождения Новиковой.

