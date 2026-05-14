Смешиваю баклажаны, чеснок, уксус — и на ночь в холодильник: утром закуска со вкусом грибов готова

Маринованные баклажаны со вкусом грибов — это пикантная закуска, которая готовится вечером, а к утру уже готова. Благодаря чесноку, укропу и маринаду баклажаны становятся упругими, сочными и напоминают лесные грибы.

Для приготовления понадобится: 3 баклажана, 1 луковица, 4 зубчика чеснока, пучок укропа, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. уксуса (9%), 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, черный перец.

Рецепт: баклажаны нарежьте кубиками 2–3 см, посолите, оставьте на 20 минут, затем промойте. Отварите в кипящей воде 3–4 минуты, откиньте на дуршлаг. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите, укроп мелко порубите.

В миске смешайте баклажаны, лук, чеснок, укроп. Добавьте масло, уксус, сахар, соль и перец, тщательно перемешайте. Переложите в стеклянную или пластиковую емкость, закройте крышкой и уберите в холодильник на ночь на 8–10 часов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела сделать баклажаны по такому рецепту. На удивление, кусочки не развалилась и не превратились в икру, а сохранили форму. Вкус оказался действительно похож на грибы.

