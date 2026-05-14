День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 18:24

Россиянам ответили, почему не стоит приносить сирень домой

Биолог Шамров: сирень в квартире может привести к головным болям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нахождение сирени в квартире может привести к головным болям, особенно если помещение маленькое, предупредил доктор биологических наук ботаник Иван Шамров. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнул, что данный цветок выделяет вещества, которые вызывают спазмы.

Сирень выделяет вещества, которые вызывают спазмы. Возможны аллергические реакции. Поэтому голова болеть будет, особенно если букет стоит в небольшой комнате и запах очень насыщенный. Лично я сам сирень домой не приношу, — пояснил Шамров.

По словам биолога, таким же эффектом могут обладать и другие сильно пахнущие цветы. Он посоветовал не приносить подобные растения домой.

Ранее аллерголог Алена Бондаренко рассказала, что, чтобы минимизировать реакцию на цветение, нужно принимать душ сразу после возвращения домой и менять одежду. Также, по ее словам, следует чаще проводить дома влажную уборку.

Читайте также
Диетолог объяснила, почему лишний вес опасен для здоровья
Здоровье/красота
Диетолог объяснила, почему лишний вес опасен для здоровья
Иммунолог объяснил, что на самом деле скрывается за «аллергией на воду»
Общество
Иммунолог объяснил, что на самом деле скрывается за «аллергией на воду»
Посадите в мае — в июле сад в малиново-розовых шарах. Мисс неприхотливость с шапками до 15 см
Общество
Посадите в мае — в июле сад в малиново-розовых шарах. Мисс неприхотливость с шапками до 15 см
Летники для прямого посева в мае по регионам России — от Подмосковья до Сибири
Общество
Летники для прямого посева в мае по регионам России — от Подмосковья до Сибири
Стало известно, кто из мужчин чаще всего страдает от высокого давления
Здоровье/красота
Стало известно, кто из мужчин чаще всего страдает от высокого давления
Здоровье
цветы
биологи
растения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кузичеву стало плохо на спектакле, Китай следит за «Сарматом»: что дальше
Трамп «целует туфли» Си: итоги переговоров лидеров Китая и США
Политолог объяснил, как изменится политика Латвии после отставки кабмина
Глава «АвтоВАЗа» пересел с Mercedes на Lada
Оппозиционного депутата Рады переводят в спецколонию
Захарова одной фразой поставила Японию на место после заявлений о России
Российские войска сжимают смертельные клещи вокруг ВСУ в Красном Лимане
Скончался победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою
Украинский дрон рухнул на площадку с детьми в российском городе
«Никакого контекста»: Рубио опроверг связь своего наряда с костюмом Мадуро
Пассажирам лайнера Ambition на карантине сделали послабление
Российским туристам назвали новое препятствие на пути в Европу
Россиянам рассказали о святых благоверных князьях Борисе и Глебе
Раскрыто состояние раненных на ЗАЭС сотрудников
Копейкин, ревность мужа, отъезд из РФ: как живет актриса Ирина Медведева
Украинские БПЛА намеренно не пускали скорую к раненным на ЗАЭС
В посольстве раскрыли, есть ли пострадавшие россияне на корабле Ambition
МВФ назвал условия для получения Украиной кредитов
Пассажирки такси на ходу выпрыгнули из задымившейся машины
«Лежал на полу весь синий»: почему мальчик умер в клинике Новороссийска
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.