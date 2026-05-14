Россиянам ответили, почему не стоит приносить сирень домой

Нахождение сирени в квартире может привести к головным болям, особенно если помещение маленькое, предупредил доктор биологических наук ботаник Иван Шамров. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнул, что данный цветок выделяет вещества, которые вызывают спазмы.

Сирень выделяет вещества, которые вызывают спазмы. Возможны аллергические реакции. Поэтому голова болеть будет, особенно если букет стоит в небольшой комнате и запах очень насыщенный. Лично я сам сирень домой не приношу, — пояснил Шамров.

По словам биолога, таким же эффектом могут обладать и другие сильно пахнущие цветы. Он посоветовал не приносить подобные растения домой.

Ранее аллерголог Алена Бондаренко рассказала, что, чтобы минимизировать реакцию на цветение, нужно принимать душ сразу после возвращения домой и менять одежду. Также, по ее словам, следует чаще проводить дома влажную уборку.