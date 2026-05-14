Посадите в мае — в июле сад в малиново-розовых шарах. Мисс неприхотливость с шапками до 15 см

Пеларгония — это многолетний полукустарник родом из Южной Африки, который уже более полутора веков остается символом домашнего уюта. Ее яркие зонтичные соцветия, собранные из махровых или простых цветков, радуют глаз от весны до глубокой осени, а при правильном уходе — даже зимой.

Листья пеларгонии не менее декоративны: округлые, с характерным темным рисунком (зоной), они источают пряный аромат, который отпугивает насекомых. В саду или на балконе растение формирует пышный куст высотой 30–90 см, усыпанный шапками розовых, красных, белых или фиолетовых цветов.

Хотя в открытом грунте средней полосы пеларгония не зимует, ее легко сохранить, занеся в прохладное помещение на зиму. Цветок засухоустойчив, требует минимум ухода и отлично подходит для подвесных кашпо, балконных ящиков и клумб. Даже новички могут наслаждаться его долгим цветением все лето.

