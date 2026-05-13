13 мая 2026 в 17:01

Взорвется пышным фейерверком на 3 месяца — многолетник лагерстремия: как вырастить этот необычный кустарник в саду и дома

Фото: D-NEWS.ru
Многие впервые видят лагерстремию и уверены, что это какая-то экзотическая сирень или редкая южная магнолия. Но на самом деле этот кустарник все чаще появляется даже в садах — и не зря. Лагерстремия способна цвести почти все лето и осень подряд, превращаясь в огромный яркий фейерверк из розовых, сиреневых, белых или малиновых соцветий.

Особенно эффектно растение выглядит в августе и сентябре, когда многие многолетники уже теряют декоративность. Пышные кисти цветов буквально покрывают куст, а глянцевые листья и красивая кора делают его декоративным даже вне цветения.

Самый популярный вид — лагерстремия индийская, которую еще называют индийской сиренью. В теплых регионах она спокойно растет в саду, а в более холодном климате ее часто выращивают в больших кадках и заносят на зиму в прохладное помещение.

Среди самых красивых сортов садоводы особенно выделяют «натчез» с белоснежными соцветиями, «ред имперор» с насыщенно-малиновыми цветами, «пинк велюр» с огромными розовыми кистями. Есть и компактные сорта для террас и балконов.

Главное условие для пышного цветения — максимум солнца и тепло. Лагерстремия любит рыхлую почву, умеренный полив и легкую обрезку весной. При хорошем уходе куст быстро превращается в настоящий южный акцент сада.

Многие дачники называют лагерстремию одним из самых эффектных растений последних лет. Пока остальные кустарники уже заканчивают сезон, она только начинает свое роскошное цветение и выглядит так, будто участок внезапно оказался где-то на юге Европы.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
