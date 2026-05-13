13 мая 2026 в 11:25

Одно семечко в мае — целый фейерверк в июле: цветок, который выдерживает засуху и не болеет

Гибискус тройчатый, или цветок-на час, — это однолетник с удивительным цветением, похожим на нежные кремово-желтые граммофончики с контрастным пурпурным пятном у основания.

Каждый цветок диаметром до 4 см живет всего несколько часов, но на смену ему ежедневно распускаются, словно фейерверк, новые, создавая непрерывное шоу с июня до самых заморозков. Издалека куст высотой до 70 см напоминает россыпь светящихся звездочек на фоне резных тройчатых листьев, которые придают растению экзотический вид.

Для дачи гибискус тройчатый хорош фантастической неприхотливостью: он растет на бедных песчаных почвах, выдерживает засуху и жару, не болеет и не требует частого полива.

Посадка в мае проста: когда минует угроза заморозков, выберите солнечное место, сделайте лунки через 20–25 см, поместите семена или рассаду, засыпьте и полейте. В южных регионах можно сеять прямо в грунт, а в средней полосе и Подмосковье лучше сажать рассаду после 15 мая.

Дарья Иванова
