Жителей Кубани задержали за передачу данных о военных объектах для СБУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Двух жителей Новороссийска задержали за сбор и передачу данных о российских военных объектах украинским спецслужбам, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю. Против них возбудили уголовное дело об участии в террористической организации.

Фигуранты осуществили сбор и передачу информации в отношении одной из воинских частей региона, а также произвели фотосъемку военных объектов в бухте Новороссийска с указанием их координат, — сказано в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые сами вышли на связь с украинскими кураторами. Задержанным по 24 и 25 лет. Они признались в преступлении.

Ранее жителя Запорожской области также задержали по подозрению в сборе и передаче данных дислокации подразделений ВС РФ для украинских спецслужб. С помощью данных сведений в СБУ планировали наносить ракетно-бомбовые удары. Мужчину обвинили в государственной измене и шпионаже.

Верховный суд Татарстана до этого признал виновным мужчину виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

