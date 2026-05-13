Психолог ответила, как пережить стресс от угона автомобиля Психолог Ликунова: при угоне необходимо взять ситуацию под контроль

При угоне автомобиля важно взять ситуацию под контроль, рассказала Lenta.ru кризисный психолог Варвара Ликунова. Она отметила, что справиться с тревогой помогают активные действия.

Главная задача пострадавшего от угона — остановить внутренний поток обвинений и подумать, что можно сделать прямо сейчас. Даже маленькое действие возвращает чувство контроля, — рассказала Ликунова.

Психолог подчеркнула, что таким действием может стать звонок в полицию или страховую. По ее словам, постоянные размышления и бездействия будут лишь усиливать кризисное состояние.

Ранее психолог Ника Ишмакова рассказала, что кризис среднего возраста можно преодолеть, вернувшись к старым увлечениям. По ее словам, в такой период стоит восстановить связь с людьми, с которыми давно не было общения.