В Брянском районе ранены два мирных жителя Богомаз: в результате удара по Антоновке ранены два мирных жителя

В Брянском районе деревня Антоновка подверглась атаке БПЛА самолетного типа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате удара ранены два мирных жителя — мужчина и женщина, они доставлены в медицинское учреждение и получают необходимую помощь.

По данным оперативных служб, повреждены восемь жилых домов и гражданский автомобиль. Также произошло возгорание хозяйственной постройки, которое было ликвидировано. На месте происшествия работают экстренные службы и комиссия по оценке нанесенного ущерба.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов сообщил NEWS.ru, что солдат Вооруженных сил Украины, причастных к удару по железнодорожному вокзалу под Брянском, ждет суд. По его словам, прокуратура должна дать правовую оценку нападениям ВСУ на мирное население РФ. Он также подчеркнул, что действия Киева напоминают стратегию фашистов, применявшуюся 80 лет назад. По словам депутата, в годы Великой Отечественной войны немецкие войска также наносили удары по гражданским объектам, таким как вокзалы, школы и больницы, стремясь деморализовать советское население.