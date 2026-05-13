Выросло число сбитых над Тульской областью украинских БПЛА Губернатор Миляев: силы ПВО уничтожили еще три БПЛА в небе над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских беспилотника в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале на платформе МАКС. По его словам, жертв и разрушений, предварительно, нет.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено еще три украинских беспилотника. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — написал он.

Миляев подчеркнул, что в регионе сохраняется угроза атак БПЛА. Ранее утром он информировал о пяти сбитых дронах в небе над областью. Пострадавших и ущерба инфраструктуре не зафиксировано.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон, который летел в сторону Москвы. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Всего за утро среды, 13 мая, было перехвачено три дрона на подлете к столице.

До этого деревня Антоновка в Брянском районе подверглась атаке БПЛА самолетного типа. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в результате удара ранены мужчина и женщина, они доставлены в медицинское учреждение и получают необходимую помощь.