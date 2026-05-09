Стало известно об уничтожении группы вражеских БПЛА над Тульской областью

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале сообщил об уничтожении восьми украинских беспилотников. По его словам, работу по их перехвату выполнили подразделения ПВО Минобороны России.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 44 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в пресс-службе ведомства. Силы ПВО отразили массовую атаку дронов на территории страны.

До этого два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Удар пришелся по селу Новая Нелидовка. Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног отвезли в областную клиническую больницу.

Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что украинские дроны имеют функцию самоуничтожения после падения. Такое сообщение глава региона опубликовал после обнаружения фрагментов беспилотников на территории области. Он также напомнил о действующем запрете на фото- и видеосъемку пролета БПЛА.