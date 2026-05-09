Минобороны РФ отчиталось об уничтожении десятков дронов ВСУ над регионами Минобороны РФ: ПВО России сбила 44 дрона ВСУ над регионами и Азовским морем

Минобороны России сообщило об уничтожении 44 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в пресс-службе ведомства. Силы ПВО отразили массовую атаку дронов на территории страны.

В период с 20:00 мск до 24:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска атакуют российское приграничье, несмотря на перемирие. ВСУ используют для ударов БПЛА и артиллерию. Под угрозой оказались районы Белгородской и Курской областей. Так, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск с применением артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

До этого два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Удар пришелся по селу Новая Нелидовка. Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног отвезли в областную клиническую больницу.