09 мая 2026 в 00:56

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении десятков дронов ВСУ над регионами

Минобороны РФ: ПВО России сбила 44 дрона ВСУ над регионами и Азовским морем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Минобороны России сообщило об уничтожении 44 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в пресс-службе ведомства. Силы ПВО отразили массовую атаку дронов на территории страны.

В период с 20:00 мск до 24:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска атакуют российское приграничье, несмотря на перемирие. ВСУ используют для ударов БПЛА и артиллерию. Под угрозой оказались районы Белгородской и Курской областей. Так, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск с применением артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

До этого два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Удар пришелся по селу Новая Нелидовка. Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног отвезли в областную клиническую больницу.

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
