Путин наградит коллектив ведущего института, производящего ракеты

Президент РФ Владимир Путин вручит орден «За доблестный труд» коллективу института, производящему ракетную технику, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства также проведет ряд встреч непубличного характера, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Сегодня президент имеет в виду вручить орден «За доблестный труд» коллективу одного из ведущих институтов, производящих ракетную и иную технику, — сказал Песков.

Ранее Путин удостоил медали «За труды в культуре и искусстве» директора певицы Ларисы Долиной, продюсера Сергея Пудовкина. Награду он получил за многолетнюю плодотворную деятельность.

До этого артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Маклаков удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Маклаков получил широкую популярность благодаря роли старшего прапорщика Шматко в сериале «Солдаты».

4 мая президент РФ наградил мэра Горловки Ивана Приходько медалью «За храбрость» II степени. Он удостоен государственной награды за значительные заслуги и мужество, проявленные в выполнении служебных обязанностей.