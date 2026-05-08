Путин наградил медалью директора Долиной

Президент России Владимир Путин удостоил медали «За труды в культуре и искусстве» директора певицы Ларисы Долиной, продюсера Сергея Пудовкина. Награду он получил за многолетнюю плодотворную деятельность, следует из указа главы государства.

Ранее российский лидер посмертно наградил орденом Мужества замглавы администрации Каменско-Днепровского округа Запорожской области Александра Резниченко. Чиновник погиб, спасая детей во время атаки ВСУ на школу.

До этого Путин подписал указ о награждении 17 многодетных семей из 15 регионов страны. Орденом «Родительская слава» отмечены семьи Гагиевых из Ингушетии, Магомедовых из Чечни, Радиных из Калининградской области и Шмидт из Алтайского края.

Между тем министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в КНДР вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской народной армии, которые проявили отвагу и героизм при выполнении боевых задач в Курской области. Глава ведомства отметил, что за каждой наградой стоят тяжелый труд, готовность к самопожертвованию и стальной характер северокорейских солдат.