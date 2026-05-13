13 мая 2026 в 13:18

Путин поздравил коллектив «Российских космических систем» с 80-летием

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин направил поздравление по случаю 80-летнего юбилея со дня основания коллективам «Российских космических систем» и Центрального научно-исследовательского института машиностроения, сообщается в официальной телеграмме на сайте Кремля. Глава государства отметил, что масштабные исследования Луны, Марса и Венеры, а также запуск первого искусственного спутника Земли стали возможны именно благодаря разработкам специалистов.

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 80-летием основания Центрального научно-исследовательского института машиностроения, — говорится в поздравлении.

Ранее Путин направил поздравление коллективу и ветеранам Российской телевизионной и радиовещательной сети. Руководитель страны особо отметил значимый вклад специалистов РТРС в процесс включения исторических субъектов государства в общее информационное поле РФ.

Кроме того, президент поздравил сограждан с Днем коренных малочисленных народов, празднование которого было организовано в России в первый раз. Руководитель страны зафиксировал дату этого торжественного события на 30 апреля специальным указом.

