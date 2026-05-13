Организм россиянки чудом поборол смертельную и крайне редкую патологию

Организм пациентки Красноярской краевой больницы самостоятельно поборол билиовенозную фистулу, пишет «МК в Красноярске». Смертельно опасное и крайне редкое осложнение возникло у нее после удаления желчного пузыря.

После проведения хирургического вмешательства у женщины повредились желчные протоки, и желчь полностью выходила наружу через свищ. Такая патология возникает лишь в 0,3% случаев — нередко на фоне тяжелого воспаления или аномальной анатомии.

Через четыре месяца после операции участок тонкой кишки подшили к поврежденному протоку. В ходе вмешательства нашли бактерию и назначили антибиотики. На четвертый день после этого в печени обнаружили скопление жидкости — сформировалась билиовенозная фистула, опасная сепсисом из-за попадания желчи с бактериями в кровь.

Однако ни кровотечений, ни температуры, ни острого состояния у пациентки не возникло, а анализ ее крови остался стерильным. На 11-е сутки фистула закрылась самостоятельно, и женщину выписали.

Ранее кемеровские врачи спасли 64-летнюю жительницу Прокопьевска с огромным тромбом в шее. Женщина обратилась к медикам с жалобой на одышку. По результатам УЗИ у нее выявили кровяной сгусток в яремной вене размером свыше шести сантиметров. Его полностью удалили за час. Уже через неделю после операции женщину выписали из больницы.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
