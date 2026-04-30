Путин впервые поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов РФ

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем коренных малочисленных народов, который отмечается впервые. Глава государства озвучил свое обращение на встрече с представителями коренных этносов, передает пресс-служба Кремля. Ранее глава государства своим указом установил дату нового праздника — 30 апреля.

Мы с вами сегодня впервые отмечаем День коренных малочисленных народов. Я хочу искренне поздравить вас всех и всех граждан России с этим праздником. Именно всех граждан. Почему? Потому что и большой, и малый народ, все мы — единая семья народов России, и как я сказал, единая семья — вот в этом наша сила, — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ утвердило перечень мероприятий на ближайшие три года для реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Согласно распоряжению, программа сфокусирована на защите исконных территорий проживания и поддержке традиционного хозяйства. Утвержденный трехлетний цикл является частью долгосрочной стратегии, закрепленной в Концепции до 2036 года, которая была принята в мае 2025 года.