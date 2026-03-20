21 марта — Всемирный день кукольника: история театра кукол

21 марта в разных уголках света отмечают праздник настоящих профессионалов своего дела — Всемирный день кукольника. Непростое ремесло актеров кукольного театра насчитывает многовековую историю. О пути от ритуальных сценок до театральных подмостков и обо всем, что нужно знать о профессии кукольника, читайте в материале NEWS.ru.

История праздника и профессии

История Всемирного дня театра кукол насчитывает чуть более двух десятилетий. Всемирный день кукольника, 21 марта, является сравнительно молодым, но значимым событием в мире сценического искусства. Инициатива его учреждения принадлежит известному иранскому деятелю театра кукол Дживаду Золфагарихо.

В 2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол (UNIMA), проходившем в Магдебурге, он предложил профессиональному сообществу учредить Всемирный день кукольника — 21 марта. Дата неслучайно совпадает с днем весеннего равноденствия. В различных культурах равноденствие символизирует обновление, торжество света и начало нового жизненного цикла, что метафорически перекликается с природой театра кукол, где неодушевленный материал обретает дыхание жизни и душу.

Однако всеобщее признание праздника произошло не сразу. Первое неформальное празднование состоялось в 2001 году, но потребовалось еще два года для придания событию официального статуса. Лишь в 2003 году, во время очередного конгресса UNIMA, было принято окончательное решение о ежегодном проведении Всемирного дня кукольника. С этого момента 21 марта превратилось в день, когда зрители всего мира могут выразить благодарность людям, чья профессия стоит на грани ремесла и настоящего волшебства.

Выступление артиста кукольного театра на фестивале традиционной казачьей культуры «Александровская крепость» в хуторе Аргатов Краснодарского края Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

История театра кукол в мире насчитывает не одно тысячелетие, причем долгое время мастера, управляющие фигурками, воспринимались не просто как артисты, но как носители сакральных знаний. Позже кукольниками были, напротив, бродяги, стоящие на низшей ступени социальной лестницы. Так, в эпоху Средневековья в Европе кукольников часто приравнивали к шутам и жонглерам, лишая их церковного благословения, но именно эти творцы заражали зрителей духом вольнодумства и свободолюбия.

Так что начало истории Всемирного дня театра кукол стало актом признания огромного вклада кукольников в мировую культуру, символом объединения артистов, режиссеров, художников-конструкторов и сценаристов, для которых кукла — не игрушка, а мощный инструмент для диалога со зрителем любого возраста.

Древние истоки: от обрядовых фигурок до театральных подмостков

Профессия кукольник, или актер театра кукол, корнями уходит в глубокую древность, намного опережая появление многих других форм театра. Археологические находки свидетельствуют о том, что первые объемные изображения людей и животных использовались в ритуальных целях еще в эпоху неолита.

Однако точкой отсчета театрального действия принято считать Древний Египет, где примерно в XVI веке до нашей эры были созданы механические статуэтки богов, приводимые в движение жрецами. Эти фигуры имели подвижные части тела и использовались для демонстрации «воли небожителей», что производило неизгладимое впечатление на массы.

Параллельно самостоятельный очаг кукольного искусства зарождался в Древней Индии и Древнем Китае, где сложилась стройная система театра теней с декорациями из кожи и рисовой бумаги. Мифологические сюжеты, такие как «Рамаяна» в Индонезии или эпос о Гильгамеше в Месопотамии, разыгрывались куклами как священнодействие, доступное для понимания даже неграмотных слоев населения.

Древние истоки: от обрядовых фигурок до театральных подмостков Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В античной Греции и Риме театр кукол постепенно утратил сугубо религиозный оттенок, приобретая черты площадного балаганного искусства. Именно тогда появились первые прототипы марионеток — кукол на нитках, которые позволяли имитировать сложные движения человека. Аристотель в своих трудах упоминал автоматоны — движущиеся статуи, а Герон Александрийский создал целые механические театры.

В средневековой Европе кукольные представления стали главным оружием народной сатиры: знаменитый Полишинель во Франции, Пульчинелла в Италии и Петрушка на Руси высмеивали власть, духовенство и бытовые пороки с такой прямотой, которая была недоступна драматическим актерам.

Русская традиция театра кукол также ведет начало от скоморохов — странствующих актеров, которые носили на поясах ящики с ширмой и разыгрывали незамысловатые, но остросоциальные истории.

Знаменитые театры кукол России: Образцова, Деммени и другие

Россия по праву гордится своей школой театрального кукловождения. Когда речь заходит об известных театрах кукол в России, на ум сразу приходит Сергей Владимирович Образцов. Его имя стало брендом и эталоном качества. Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова, расположенный в Москве на Садовом кольце, известен во всем мире не только благодаря своему выдающемуся репертуару, но и уникальному архитектурному символу — знаменитым часам на фасаде здания. Каждый час створки часов открываются, и под бой курантов из них выходят механические звери, символизирующие различные сказки.

Театр был основан в 1931 году, и именно Образцов совершил революцию, превратив кукольный театр из развлекательного жанра для детей в серьезное академическое искусство для взрослых. Спектакли «Необыкновенный концерт» и «Божественная комедия» стали визитной карточкой страны и продолжают с огромным успехом идти на сцене, используя сложнейшие системы управления тростевыми и марионеточными куклами.

Артисты японского театра кукол дарят Сергею Образцову (cлева) кукол — персонажей сказок Фото: Александр Лыскин /РИА Новости

Другой известный театр кукол в России «выстрелил» на северной сцене, в Санкт-Петербурге. Местным законодателем мод в этой сфере является Санкт-Петербургский государственный театр марионеток имени Е. С. Деммени. Евгений Сергеевич Деммени был не просто режиссером, но и талантливым художником, который в 1918 году основал первый в России театр марионеток. В отличие от московской школы, тяготевшей к гротеску и сатире, ленинградская школа Деммени славилась своей изящной камерностью, филигранной работой с нитями и любовью к музыкальным и романтическим постановкам.

Помимо этих двух гигантов, российская земля также подарила миру уникальные коллективы. Например, Рязанский театр кукол считается одним из старейших в стране (основан в 1927 году), а Саратовский театр кукол «Теремок» славится своей богатой историей и бережным отношением к фольклорным традициям.

Виды кукол: марионетки, перчаточные, тростевые, планшетные

Теперь поговорим о видах и устройстве кукол для театра. Самым известным и технически сложным видом кукол являются марионетки. Это фигуры, управляемые сверху при помощи системы нитей, крепящихся к специальной крестовине — ваге. Актер-кукловод располагается над сценой, на специальном мостике, или же использует высокую ручку. Движения марионеток плавны и грациозны, они способны имитировать походку, танцы и даже полет, но требуют от артиста многолетней тренировки чувства ритма и координации.

В противовес марионеткам существуют перчаточные (или петрушечные) куклы. Эти куклы надеваются на руку актера, как перчатка: указательный палец управляет головой, а большой и средний — руками персонажа. Это самый демократичный и быстрый в управлении вид, позволяющий вести динамичный диалог и активно жестикулировать, что идеально подходит для ярмарочных комедий и детских утренников.

Тростевые куклы представляют собой эволюционное развитие перчаточных. Поскольку рука актера находится внутри тела куклы, для удлинения рук персонажа были изобретены трости — жесткие проволочные или деревянные вставки, идущие от ладоней куклы. Это придает жестам особую выразительность и «человечность». Кукловод работает двумя руками: одна находится внутри куклы, обеспечивая повороты головы и корпуса, а вторая манипулирует тростями.

Сцена из спектакля «Царь-скиталец» по мотивам индийского эпоса «Махабхарата». Ивановский областной театр кукол Фото: Олег Ласточкин /РИА Новости

Отдельной категорией стоят планшетные (или низовые) куклы. В отличие от предыдущих видов, которые играют «над ширмой» (скрывая актера), планшетные куклы живут и двигаются прямо на уровне сцены — планшета, а актер находится рядом с ними, часто полностью видимый зрителю. Это так называемый «открытый» метод управления, где кукла и человек являются равноправными партнерами. К этой же группе можно отнести куклы-автоматы, механические фигуры, запрограммированные на определенные движения, и куклы театра теней, которые остаются прародителями всех современных театральных систем.

Как становятся кукольниками и в чем магия профессии

Профессия кукольника, или актера театра кукол, поистине таит в себе магию. Путь на сцену начинается, как правило, со специализированного образования. В России золотым стандартом подготовки кадров является Российский институт театрального искусства — ГИТИС, где на факультете «Театр кукол» студенты проходят комплексное обучение, включающее в себя:

актерское мастерство;

сценарное дело;

историю искусства;

технологию изготовления и реконструкции кукол.

Абитуриенты должны сдавать не только традиционные творческие экзамены (чтение стихов и этюды), но и демонстрировать чувство ритма, музыкальность, а зачастую и навыки ручного труда. В отличие от драматического актера, кукольник учится смотреть на мир не прямо перед собой, а немного вверх, на кончик собственной руки или трости, развивая особое «мышечное чувство» неодушевленного предмета. Студенты учатся «оживлять» пустую перчатку или тряпичную голову одним лишь наклоном кисти или паузы в дыхании.

Магия профессии кукольника заключается в уникальном эффекте соприсутствия и отстранения одновременно. Зритель видит куклу, но чувствует душу актера, который при этом либо полностью скрыт за ширмой либо, наоборот, находится рядом, но растворяет свою личность в образе. Это требует от артиста колоссальной концентрации, ведь его собственное лицо часто не участвует в игре, а весь спектр эмоций должен быть передан через неподвижную (или условно подвижную) маску персонажа.

Сцена из спектакля «Маленький принц» в постановке режиссера Виктории Печерниковой по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери во время премьерного показа в Красноярском театре кукол Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Кукольник — это универсал: он должен уметь чинить сломанную деталь куклы между сценами, обладать физической выносливостью, чтобы держать на весу тяжелую тростевую куклу целый час, и при этом оставаться незаметным для публики. Именно это сочетание ремесла, спортивной подготовки и высокого искусства создает ту самую магию, ради которой дети и взрослые приходят в театр.

Поздравления для актеров и режиссеров театра кукол

Напоследок хочется оставить поздравления с Днем кукольника для актеров и режиссеров театра. Этот весенний день, 21 марта, как нельзя лучше подходит для того, чтобы выразить искреннюю признательность всем, кто стоит за кулисами и у тростей марионеток.

Режиссерам театра кукол адресуются особые слова благодарности за их умение видеть мир в миниатюре, за способность превращать простые доски и ткань в философские притчи. Ваше терпение и визионерский взгляд создают вселенные, которые умещаются на ладони, но при этом потрясают воображение не меньше, чем голливудские блокбастеры. Пусть ваши замыслы всегда находят отклик в зрительских сердцах, а куклы слушаются вас беспрекословно, но при этом сохраняют ту долю своеволия, которая и делает любое искусство живым.

Актерам-кукловодам желаем легких рук и верных партнеров на фалангах и тростях. Пусть каждый взмах нити приносит радость, а кулисы хранят тепло ваших сыгранных ролей. Желаем вам оставаться невидимыми героями, творящими чудо на глазах у изумленной публики. Помните, что именно вашими стараниями в мире появляется немного больше добра, смеха и надежды. Пусть зрительный зал всегда будет полон, а аплодисменты звучат как для ваших персонажей, так и для вас — людей, подаривших им голос и душу.

Итак, теперь вы знакомы с историей Всемирного дня театра кукол и с особенностями актерского и режиссерского ремесла. Обязательно поздравьте всех причастных к торжеству! С Всемирным днем кукольника!