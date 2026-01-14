Умер заведующий музыкальной частью театра кукол Образцова

На 52-м году жизни умер заведующий музыкальной частью, композитор и аранжировщик Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова Николай Шамшин, сообщила пресс-служба учреждения. О причинах смерти не сообщается.

13 января на 52-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра Николай Евгеньевич Шамшин. Замечательный человек, настоящий профессионал, одаренный композитор и аранжировщик, великолепный музыкант, — говорится в публикации.

Николай Шамшин посвятил театру более двух десятилетий, начав сотрудничество в 2003 году и возглавив музыкальную часть в 2009-м. Его вклад в развитие театра сложно переоценить: именно он восстановил оркестр, воссоздал утерянные партитуры и создал новые фонограммы для спектаклей.

В своем творчестве, включающем музыку к «Сказке о царе Салтане», «Золушке» и десяткам других проектов, он виртуозно сочетал классические традиции с джазовыми элементами, а также талантливо исполнял партии бас-гитары и контрабаса.

Ранее сообщалось, что казахстанский актер Мурат Бисенбин, наиболее известный по роли в фильме «Рэкетир», скончался на 54-м году жизни. Его дочь сообщила, что он ушел из жизни в четверг, 8 января, после тяжелой продолжительной болезни. Несколько лет актер боролся с онкологическим заболеванием поджелудочной железы, а недавно перенес инсульт.