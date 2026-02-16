Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 16:04

Огромную Лабубу сожгут в Липецкой области

В Липецкой области в парке сожгут чучело Лабубу на Масленицу

Чучело популярной игрушки Лабубу сожгут на Масленицу в археологическом парке «Аграмач» Липецкой области, сообщили в правительстве региона. Мероприятие состоится 21 февраля.

Лабубу сожгут в археологическим парке «Аргамач» на Масленицу, которую здесь отметят 21 февраля. Сжигание чучела символизирует проводы зимы и похороны всех невзгод, которые она принесла, — говорится в сообщении.

Это не первый раз, когда вместо обычного чучела используют образ известного персонажа. Так, В 2025 году в парке «Аргамач» на праздновании Масленицы устроили сожжение кукол, среди которых были Белый Ходок из сериала «Игра престолов», Волан-де-Морт из цикла «Гарри Поттер», Веном из одноименного фильма Marvel, киноперсонаж Фредди Крюгер и Хагги Вагги.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров сообщил, что сжигание чучела, хоть и является частью праздничных гуляний, может повлечь за собой штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. По его словам, специального штрафа за сам ритуал нет, но виновные могут быть привлечены к ответственности. Размер штрафов варьируется в зависимости от статуса нарушителя и наличия пострадавших.

Масленница
чучело
Липецкая область
куклы
