Россиянам напомнили о полумиллионных штрафах за сжигание чучела Масленицы

Сжигание чучела Масленицы с нарушениями правил может обернуться штрафом до 400 тыс. рублей, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров. По его словам, которые приводит ТАСС, специального штрафа за сам ритуал нет, но предусмотрена ответственность за несоблюдение пожарной безопасности.

Через неделю нас ждет Масленичная неделя. Специального штрафа за сжигание чучела Масленицы нет. Но есть наказание за нарушение правил пожарной безопасности, — рассказал Машаров.

Эксперт отметил, что при отсутствии пострадавших штрафы составят до 15 тыс. рублей для граждан, до 30 тыс. рублей для должностных лиц, до 60 тыс. рублей для ИП и до 400 тыс. рублей для организаций. Однако, если сожжение чучела привело к пожару и пострадавшим, то санкции увеличатся более чем в два раза. При жертвах штраф может достигать 2 млн рублей, а работа юридического лица будет приостановлена.

