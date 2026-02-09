К чему снится кукла: предвестие беды или удачи?

Сон о кукле часто вызывает тревогу, ведь по популярным сонникам она символизирует не только детство, но и скрытые угрозы. В трактовках Миллера кукла предвещает ложь от близких: кто-то манипулирует вами, выдавая фальшивые эмоции. Разбитая кукла сулит разлад в семье, а новая — приятные перемены, но с подвохом.

Фарфоровая кукла усиливает негатив: ее хрупкость говорит о хрупком здоровье или потере близкого. По Ванге, такая кукла предупреждает о предательстве от того, кого вы считаете идеальным. Если она улыбается, ждите интриг от женщин в окружении.

Кукла из детства несет ностальгию: по Фрейду, это зов подсознания вернуться к простоте жизни. Женщине она сулит беременность или заботу о ребенке, но если кукла пугает, возможны конфликты с детьми. Мужчине детская кукла предвещает слабость в отношениях: или партнерша видит в нем «игрушку», или вскоре всплывут комплексы из прошлого.

Для женщины кукла во сне обычно толкуется как символ соперницы: красивая кукла — молодая конкурентка в любви, уродливая — сплетни. По Лоффу, одетая кукла обещает обновление гардероба или роман, обнаженная — стыд и разоблачение. Если вы играете с ней, ждите гармонии в семье.

Другие детали: кукла в руках ребенка — радость, грязная — к болезни. Чтобы нейтрализовать негатив, после пробуждения помойте руки.

