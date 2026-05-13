13 мая 2026 в 13:57

Число одиноких людей и семей без детей растет в Европе

Eurostat: в Евросоюзе продолжает расти число одиноких людей и семей без детей

Число одиноких людей и семей без детей продолжает расти в Евросоюзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Eurostat. Так, число домохозяйств, состоящих из одного взрослого без детей, выросло на 19,2% с 2016 по 2025 год и составляет 76,1 млн человек.

Согласно опубликованным данным, в 2025 году только 23,4% семей в Европейском союзе имели детей, в то время как остальные 76,6% были бездетными. Наиболее распространенным типом домохозяйств стали одиночные взрослые без детей, составляющие 37,5% от общего количества.

Ранее сообщалось, что большинство немцев не могут позволить себе завести детей из-за неподъемных цен на жизнь в Германии. Половина респондентов (55%) сочли расходы на воспитание ребенка чрезмерно высокими, в то время как 34% опрошенных считают их адекватными.

До этого сообщалось, что отказ Германии от российского газа привел к росту цен на немецкие товары, снизив спрос на них. Экономическое процветание Германии базировалось на доступных энергоносителях из России и профессионализме рабочих.

