Большинство немцев не могут позволить себе завести детей из-за неподъемных цен на жизнь в Германии, передает Bild. Половина респондентов (55%) сочли расходы на воспитание ребенка чрезмерно высокими, в то время как 34% опрошенных считают их адекватными.

81% участников опроса назвали высокую стоимость жизни в государстве основным фактором, мешающим им заводить детей. В эту стоимость они включили арендные платежи за жилье, расходы на еду и оплату коммунальных услуг. 59% респондентов обратили внимание на высокие налоги и социальные взносы, а также 58% указали на дефицит мест в дошкольных учреждениях.

Еще 48% населения считает, что государственная поддержка семей с детьми не соответствует их потребностям. Также 40% обеспокоены снижением своего дохода после появления ребенка.

Ранее сообщалось, что отказ Германии от российского газа привел к росту цен на немецкие товары, снизив спрос на них. Экономическое процветание Германии базировалось на доступных энергоносителях из России и профессионализме рабочих.