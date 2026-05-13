13 мая 2026 в 14:03

Песков заявил, что у США и России могло быть много взаимовыгодных проектов

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия и США могли бы реализовать ряд взаимовыгодных экономических проектов, полезных обеим сторонам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва рассчитывает, что продвижение в этом направлении станет возможным либо после урегулирования ситуации вокруг Украины, либо если Вашингтон перестанет увязывать развитие двусторонних отношений с данной темой, передает пресс-служба Кремля.

На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее. Эти проекты могли бы действительно быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения как российским компаниям, так и американским,сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Россия направила официальные уведомления другим государствам о проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». На вопрос журналистов, были ли своевременно оповещены США, Песков ответил утвердительно.

