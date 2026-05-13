13 мая 2026 в 14:43

Пьяный боец ВСУ застрелил двух сослуживцев в Николаевской области

Пьяный военнослужащий ВСУ застрелил двух сослуживцев в Николаевской области Украины, сообщила местная полиция в Telegram-канале. Ему грозит срок лишения свободы от 15 лет до пожизненного заключения.

Словесный конфликт между военнослужащими возник во время распития спиртных напитков. 35-летний мужчина произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону двух оппонентов. Мужчины погибли на месте происшествия, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Закарпатской области Украины представители цыганской общины попытались взять штурмом военкомат после того, как сотрудники мобилизовали местного жителя. Журналист Виталий Глагола рассказал, что силовики применили оружие.

Также украинские военные массово пожаловались, что сотрудники военкоматов мобилизуют и отправляют на фронт наркоманов и больных людей. По словам комбата отдельного стрелкового батальона Романа Ковалева, недавно к ним прибыл «новенький», который ни разу не был на полигоне из-за проблем с легкими.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что на Украине ожидается новая волна ужесточения мобилизационных мероприятий. Изменения касаются работы ТЦК и пересмотра отсрочек для студентов.

