13 мая 2026 в 14:59

Актриса Анна Глаубэ поделилась секретом стройной фигуры

Актриса Глаубэ призналась, что придерживается здорового питания

Анна Глаубэ Анна Глаубэ Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Анна Глаубэ призналась в беседе с «Леди Mail», что поддерживает фигуру стройной с помощью сбалансированного питания. По словам артистки, в ее рационе преобладает белок, а углеводы, напротив, сведены к минимуму. При этом один раз в неделю она может позволить себе съесть вредную еду.

Я придерживаюсь режима питания. Стараюсь отдавать предпочтение здоровой еде, минимизировать углеводы. На завтрак у меня обычно творог без сахара или яйца в любом виде — яичница, скрэмбл, пашот. На обед — рыба, морепродукты или мясо с небольшим количеством гарнира, чаще всего это какая-то зелень, стручковая фасоль или спаржа. На ужин — то же самое. Тарелка моя, выражаясь языком диетологов, в основном состоит из белка, — отметила Глаубэ.

Ранее актриса Олеся Судзиловская рассказала, что начинает каждый день с утренней зарядки. По словам 51-летней знаменитости, она старается соблюдать режим сна, чтобы выглядеть свежо.

Шоу-бизнес
актрисы
питание
рацион
