Врач рассказала, употребление каких продуктов приводит к потере зрения

Из-за злоупотребления сладким человек может потерять зрение, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, главную опасность для глаз создают сахар и рафинированные углеводы.

Главный враг зрения — сахар и рафинированные углеводы. Они вызывают хроническое воспаление и повышают риск диабетической ретинопатии, которая у людей трудоспособного возраста часто приводит к слепоте. Поэтому пациентам с риском макулярной дегенерации или диабетом рекомендована низкогликемическая диета с ограничением сладкого, выпечки и белого риса. Сохранить зрение на долгие годы помогает средиземноморская модель питания: много листовой зелени и овощей, жирная рыба два-три раза в неделю, орехи и полезные масла вместо животных жиров. При этом никакое питание не заменяет регулярных осмотров у врача, — пояснила Павлова.

Ранее офтальмолог Анна Черных заявила, что остеохондроз и повышенное давление могут стать причинами падения остроты зрения. По ее словам, хронические заболевания нарушают кровоснабжение тканей глаз.