Психолог объяснила, как пережить кризис среднего возраста

Психолог Ишмакова: возрастной кризис можно пережить с помощью забытых хобби

Кризис среднего возраста можно преодолеть, вернувшись к старым увлечениям, заявила NEWS.ru психолог Ника Ишмакова. Кроме того, по ее словам, в такой период стоит восстановить связь с людьми, с которыми давно не было общения.

Современный мир, особенно под влиянием социальных сетей, часто преподносит кризис среднего возраста как время для радикальных перемен. Формируется иллюзия, что именно через разрушение старой жизни приходит истинная свобода и счастье. Однако, как показывает практика, такой подход редко ведет к долгосрочному благополучию. Как на самом деле нужно действовать? Найдите время для себя, чтобы вновь почувствовать свою жизнь, а не убегать от нее. Создайте пространство, где вы можете быть собой. Вспомните, что вам нравилось раньше, начните заниматься любимым делом, — поделилась Ишмакова.

Она подчеркнула, что в кризисный период крайне важно избегать решений, основанных на боли или пустоте. По словам психолога, внешние атрибуты, такие как новый партнер, квартира или город, не смогут заполнить внутреннюю пустоту, если человек не научится слушать себя.

Свяжитесь с теми, с кем давно потеряли контакт. Вместо того чтобы искать, что еще разрушить, попробуйте посмотреть, что можно улучшить, восстановить, оживить, что еще способно стать красивым. Кризис среднего возраста — это шанс стать лучше, а не повод все ломать. Внимание к себе и своим близким поможет пройти этот этап с минимальными потерями и открыть новые горизонты счастья, — заключила Ишмакова.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина заявила, что беспорядок в доме или на рабочем месте может приводить к постоянному эмоциональному и когнитивному напряжению. По ее словам, в таких условиях человеку труднее сосредоточиться.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
