Психотерапевт раскрыла, как беспорядок влияет на ментальное состояние

Психотерапевт Крашкина: беспорядок дома может вызывать эмоциональное напряжение

Беспорядок дома или в рабочем пространстве может вызывать постоянное эмоциональное и когнитивное напряжение, предупредила в беседе с РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина. В таких условиях человеку становится сложнее сосредоточиться. У него снижается не только концентрация внимания, но и ухудшается способность принимать решения.

При этом хаос в пространстве по-разному влияет на мужчин и женщин, уточнила Крашкина. У последних из-за беспорядка зачастую повышается уровень стресса, усиливается тревожность или депрессивное состояние. Как предполагают ученые, причина может быть в более высокой ответственности, которую женщины ощущают за ведение быта.

Врач предупредила, что домашний хаос может усугублять существующие ментальные проблемы, в том числе тревожные и обсессивно-компульсивные расстройства, а также СДВГ. При этом легкий творческий беспорядок может способствовать креативности и появлению новых идей, отметила специалист.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина заявила, что тревожное расстройство, которое длится около полугода, является прямым поводом для обращения к врачу. По ее словам, в отличие от временного стресса, такой медицинский диагноз серьезно влияет на качество жизни и требует профессиональной помощи.

