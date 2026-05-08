Психолог назвала пять ранних звоночков эмоционального выгорания

Нежелание ухаживать за собой и постоянная усталость после сна являются ранними признаками эмоционального выгорания, заявила NEWS.ru психолог Ника Ишмакова. По ее словам, многие люди живут в этом состоянии годами, ошибочно принимая его за норму.

Эмоциональное выгорание подкрадывается незаметно, многие живут с ним годами, принимая за норму. Важно научиться распознавать его ранние признаки. Первый звоночек — это сон без отдыха. Вы ложитесь вовремя, даже спите достаточное количество часов, но просыпаетесь уже уставшим. Второй признак выгорания — функционирование без ощущения жизни. Вы продолжаете выполнять обязанности: готовить, работать, решать вопросы, но внутри нет ощущения присутствия в собственной жизни. Третье — утрата радости. То, что раньше вдохновляло — уход за собой, выбор одежды, создание уюта, путешествия, мечты, — перестает приносить удовольствие, — пояснила Ишмакова.

По ее словам, также должны насторожить уход от людей и повышенная раздражительность из-за бытовых мелочей. Она отметила, что, распознав эти «звоночки», важно не игнорировать их, поскольку забота о себе не является признаком эгоизма.

Ранее психолог Лилия Лазарева заявила, что прокрастинация возникает из-за попытки избежать стресса или напряжения при выполнении задачи. По ее словам, из-за нежелания сталкиваться с дискомфортом человек сознательно или неосознанно начинает оттягивать решение вопроса.