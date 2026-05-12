Россиян обнадежили информацией о новых длинных выходных

Ближайшие продолжительные выходные после майских праздников ожидают россиян уже через месяц, напомнила эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Марина Солодовникова в беседе с РИА Новости. По ее словам, следующая возможность отдохнуть несколько дней подряд представится с 12 по 14 июня.

День России, который отмечается 12 июня, в 2026 году выпадает на пятницу. Это автоматически создает трехдневный уикенд без дополнительных переносов и согласований. Эксперт напомнила, что такие выходные закреплены производственным календарем.

До этого россияне отдыхали с 1 по 3 мая — в честь Дня весны и труда, а затем с 9 по 11 мая — в связи с Днем Победы. Таким образом, три короткие рабочие недели подряд компенсируются тремя раундами продолжительных каникул.

Ранее адвокат Олег Зернов обратил внимание, что работа в праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере. Норма закреплена в Трудовом кодексе РФ. Это касается как сдельщиков, так и работников на окладе. Если работодатель отказывается оплачивать труд в праздники по двойному тарифу, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию.