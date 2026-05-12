12 мая 2026 в 06:30

Нутрициолог ответила, кому противопоказано интервальное голодание

Интервальное голодание может представлять опасность для людей с расстройствами пищевого поведения, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, в этом случае диетические ограничения способны стать триггером для переедания.

Интервальное голодание 16/8 является одним из самых популярных подходов к питанию в последние годы. Суть метода проста: восемь часов можно принимать пищу, 16 — нет. В этом случае сокращается «окно питания». За счет этого уменьшается общее число калорий, снижается уровень инсулина, а главное — организм начинает использовать запасы энергии для своих нужд. Однако на результат влияют не только строгие подсчеты часов, но и состояние здоровья. При проблемах с пищевым поведением такой подход может усиливать ощущение «ограничения» и провоцировать переедание, — предупредила Чаевская.

Она подчеркнула, что при перегибе желчного пузыря, застое желчи или желчнокаменной болезни длительное голодание может ухудшить состояние. Кроме того, по словам нутрициолога, низкий уровень кортизола при длительном отсутствии пищи усиливает стресс для организма, вызывает тягу к сладкому, а также слабость и головокружение.

Ранее тренер Ирина Мальцева заявила, что на голодный желудок можно выполнять только легкие физические упражнения. По ее словам, перед силовыми тренировками необходимо поесть за несколько часов до занятия.

Наталья Наволоцкая
Максим Кирсанов
