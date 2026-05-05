Тренер ответила, можно ли заниматься спортом натощак

Тренер Мальцева: натощак можно заниматься лишь легкой физической нагрузкой

Натощак допустимо заниматься лишь легкой физической нагрузкой, заявила «Газете.Ru» тренер Ирина Мальцева. Перед выполнением силовых упражнений обязательно нужен прием пищи — примерно за несколько часов до занятия. В противном случае можно столкнуться с головокружением и травмами.

Натощак тренироваться допустимо, но многое зависит от формата нагрузки. Ходьба 30–60 минут, легкий бег, велотренажер в спокойном темпе, мобилити и зарядка переносятся утром нормально. Тяжелые приседы, становая, спринты, кроссфит на максимум, длинное кардио больше часа и тренировка ног с большими весами утром на пустой желудок дают слабость, головокружение и риск травмы. Перед легкой утренней нагрузкой достаточно 300 мл воды, перед тяжелой силовой нужен полноценный прием пищи за два часа или хотя бы банан с йогуртом за час, — посоветовала Мальцева.

По ее словам, от занятий натощак стоит воздержаться, если по утрам беспокоит головокружение, наблюдается низкое давление, диагностирован диабет или нарушен сон. Также не следует тренироваться на пустой желудок после употребления алкоголя, в период беременности или на этапе восстановления после болезни. В таких случаях перед физической нагрузкой лучше съесть банан, тост, кашу или йогурт.

Ранее тренер-нутрициолог Юрий Брабечан заявил, что при возникновении депрессии спорт играет второстепенную роль в терапии. По его словам, в случае тяжелого психологического состояния рекомендуется обращаться к специалистам для получения необходимой помощи.

