Число беспилотных грузовиков в России может вырасти до 57 тыс.

Число беспилотных грузовиков в России к 2035 году вырастет до 57 тыс., сообщила пресс-служба Минтранса РФ. По информации ведомства, доля такого транспорта в грузообороте достигнет 19%.

К 2035 году флот таких грузовиков вырастет практически до 57 тыс. единиц, — говорится в сообщении.

Как рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин, сейчас автономный транспорт используется на маршруте от Санкт-Петербурга до Казани. В то же время специалисты работают над созданием необходимой нормативно-правовой базы для эксплуатации таких машин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах по расширению географии использования беспилотного грузового транспорта на крупные федеральные трассы. Эксперимент, который ранее охватывал ограниченный участок дорог, выйдет на новый уровень.

До этого Министерство транспорта РФ сообщило, что в России подготовили законопроект, устанавливающий правовые основы для движения беспилотных автомобилей. Документ может вступить в силу в сентябре 2027 года. Он охватывает весь жизненный цикл беспилотных авто, включая техобслуживание и ремонт.