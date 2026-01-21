Минтранс готовится к появлению беспилотных авто на дорогах России Минтранс РФ подготовил законопроект для вывода беспилотных автомобилей на дороги

В России подготовлен законопроект, устанавливающий правовые основы для движения беспилотных автомобилей, сообщает Министерство транспорта РФ. Документ, опубликованный на портале нормативных актов, может вступить в силу в сентябре 2027 года.

Настоящий федеральный закон определяет основы правового регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильных дорогах и трамвайных путях Российской Федерации, — сказано в документе.

Проект будет регулировать отношения между всеми участниками процесса: разработчиками систем, производителями, эксплуатантами и сервисными организациями. Он охватывает весь жизненный цикл беспилотных авто, включая техобслуживание и ремонт. При этом его действие не будет распространяться на ряд специальных категорий транспорта.

Ранее депутат Госдумы Сергей Еремин заявлял, что в России могут ввести специальные дорожные знаки или разметку, предупреждающие о возможном движении высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Такая система оповещения автомобилистов позволит повысить уровень безопасности на дорогах.