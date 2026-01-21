Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 16:08

Минтранс готовится к появлению беспилотных авто на дорогах России

Минтранс РФ подготовил законопроект для вывода беспилотных автомобилей на дороги

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва‭»
Читайте нас в Дзен

В России подготовлен законопроект, устанавливающий правовые основы для движения беспилотных автомобилей, сообщает Министерство транспорта РФ. Документ, опубликованный на портале нормативных актов, может вступить в силу в сентябре 2027 года.

Настоящий федеральный закон определяет основы правового регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильных дорогах и трамвайных путях Российской Федерации, — сказано в документе.

Проект будет регулировать отношения между всеми участниками процесса: разработчиками систем, производителями, эксплуатантами и сервисными организациями. Он охватывает весь жизненный цикл беспилотных авто, включая техобслуживание и ремонт. При этом его действие не будет распространяться на ряд специальных категорий транспорта.

Ранее депутат Госдумы Сергей Еремин заявлял, что в России могут ввести специальные дорожные знаки или разметку, предупреждающие о возможном движении высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Такая система оповещения автомобилистов позволит повысить уровень безопасности на дорогах.

Россия
Минтранс
беспилотные автомобили
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава «Укрэнерго» погиб при несчастном случае на подстанции
Мощь «Искандера» и бегство киевских чинуш: новости СВО на вечер 21 января
«Кто в лес, кто по дрова»: Володин о системе тарифообразования в сфере ЖКХ
Трамп заявил, что рад выступать перед большим количеством друзей и врагов
Трамп объяснил, зачем США вводят пошлины против других стран
Названа сумма, которую можно получить за разбитое при уборке снега авто
Полковник оценил перспективу взятия Сум российской армией
Огромный сугроб «угнал» машину у россиянина
HR-эксперт рассказала, в какие месяцы лучше искать работу
Трамп не узнал Европу и признался в любви
«Лет через 20»: в Минтрансе спрогнозировали, во что превратятся автомобили
Москалькова высказалась о перспективах обменов пленными между РФ и Украиной
Врач дала советы, как эффективно повысить уровень железа в организме
Раскрыто, что связывало задержанного на Гоа маньяка-аниматора с жертвами
Женщина проткнула соседа-зоофила ножом из-за таксы
Стало известно, что грозит организаторам фиктивных браков с военными
Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера России по самбо
Экс-супругов задержали за браки с участниками СВО ради денег
Биолог ответила, можно ли добавлять прокисшее молоко в блины
Владельца «Читай-города» заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.