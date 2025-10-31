Савельев рассказал об успехах и проблемах беспилотных грузоперевозок в РФ

Правительство России активно развивает проект беспилотных грузовых перевозок, но сталкивается с рядом сложных задач, заявил вице-премьер Виталий Савельев в ходе просветительского марафона «Знание.Наука» в национальном центре «Россия». Основной проблемой на текущем этапе он назвал интеграцию автономного транспорта в плотную городскую среду, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам зампредседателя правительства, с момента первого пробного рейса с Петербургского международного экономического форума парк беспилотных грузовиков значительно вырос. Если изначально в испытаниях участвовали три автомобиля КАМАЗ, то сегодня по дорогам страны в автоматическом режиме передвигаются уже 90 единиц техники.

Пока это третий уровень автоматизации, так как рядом с автопилотом сидит водитель для страховки, но они работают, они активно работают на трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург», на ЦКАДе, и сейчас мы планируем, что они будут работать на М-12 «Москва — Казань». Но проблема в чем? Мы хотим понять, смогут ли они заехать в город, в городскую среду. Здесь есть разные мнения у специалистов, и мы сейчас как раз ищем эти решения, — сказал Савельев.

Вице-премьер отметил, что для решения проблемы въезда в города ведется активная нормотворческая работа совместно с МВД и ГАИ. Несмотря на наличие цифровых двойников дорог и оснащение машин лидарами, интеграция в городской трафик требует дополнительных проработок и общественного обсуждения.

Перспективным направлением Савельев назвал также организацию движения автопоездов с прицепами для повышения экономической эффективности. Он выразил уверенность, что будущее за беспилотными технологиями, однако для их широкого внедрения необходимо тщательно продумать логистику на финальных участках доставки.

Ранее Савельев сообщил, что Иран передал 66 км для развития коридора «Север — Юг». По его словам, проект образовали более 10 стран в 2000 году. Однако потом он был заморожен, поскольку было много вопросов, как проект станет проходить дальше.