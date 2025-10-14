Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:29

В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей

До конца 2026 года в России появятся новые маршруты для беспилотного транспорта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

До конца 2026 года в России появятся новые маршруты для беспилотного транспорта, следует из итогов совещания под руководством вице-премьера РФ Виталия Савельева. Кроме того, будет разработана система цифровых двойников дорог. Отмечается, что по трассам передвигаются уже 90 грузовиков третьего уровня автоматизации.

До конца 2026 года появятся новые маршруты для беспилотных машин и будет запущена система цифровых двойников дорог, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что беспилотный грузовик Navio первым в России преодолел путь из Санкт-Петербурга в Казань за 24 часа. Машина проехала 1,6 тысячи километров по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток».

До этого заместитель руководителя Минпромторга РФ Альберт Каримов заявил, что действие экспериментального правового режима для движения беспилотного грузового автотранспорта может быть расширено на трассу М-12 уже осенью нынешнего года. По его словам, подобные технологии являются залогом конкурентоспособности отрасли. В свою очередь гендиректор ООО «Транспорт Будущего» Юрий Козаренко заявил о необходимости бороться со страхом населения перед беспилотными автомобилями.

