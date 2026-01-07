Названа неочевидная причина кадровых перестановок в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки, чтобы сорвать план своих оппонентов по его досрочной отставке, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на информированные источники. По их данным, замена руководителей имеет как реальные политические цели, так и пиар-составляющую.

Основная задача новой конструкции власти — нейтрализовать план по отставке Зеленского, который якобы реализуется его противниками при поддержке европейцев. В этом ключе собеседники издания объяснили отставку главы СБУ Василия Малюка, после которой работой службы внутри страны будет фактически управлять первый заместитель Александр Поклад, лояльный президенту.

Остальные назначения, как утверждают источники, носят во многом пиар-характер. На проблемные точки ставятся популярные фигуры, чтобы создать видимость обновления власти после череды коррупционных скандалов.

Ранее Зеленский написал в Telegram-канале, что предложил министру обороны страны Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики. Он добавил, что надеется на поддержку депутатов Верховной рады в этом вопросе.