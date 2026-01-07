Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 01:53

Названа неочевидная причина кадровых перестановок в Киеве

«Страна.ua»: Зеленский ротацией кадров пытается удержаться у власти

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки, чтобы сорвать план своих оппонентов по его досрочной отставке, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на информированные источники. По их данным, замена руководителей имеет как реальные политические цели, так и пиар-составляющую.

Основная задача новой конструкции власти — нейтрализовать план по отставке Зеленского, который якобы реализуется его противниками при поддержке европейцев. В этом ключе собеседники издания объяснили отставку главы СБУ Василия Малюка, после которой работой службы внутри страны будет фактически управлять первый заместитель Александр Поклад, лояльный президенту.

Остальные назначения, как утверждают источники, носят во многом пиар-характер. На проблемные точки ставятся популярные фигуры, чтобы создать видимость обновления власти после череды коррупционных скандалов.

Ранее Зеленский написал в Telegram-канале, что предложил министру обороны страны Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики. Он добавил, что надеется на поддержку депутатов Верховной рады в этом вопросе.

Владимир Зеленский
Украина
назначения
пиар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Срок замены электросчетчиков в России сократили вдвое
В Сети появились художественные зарисовки Мадуро из зала суда
Власти Венесуэлы могут передать США огромные запасы нефти
Фаза Луны сегодня, 7 января: ведем переговоры, начинаем проекты
Перечислены регионы РФ с зарплатой больше 100 тыс. рублей
«Уважительная причина»: солдаты ВСУ вместо штурма пошли на концерт
Стало известно, как Трамп может завладеть Гренландией
Франция поддержала планы Украины на численность ВСУ после конфликта
Зачем Трампу Гренландия: сможет ли он заполучить остров, как повлияет на РФ
Уиткофф сообщил о переговорах с инвесторами для помощи Украине
В США озвучили, на что готова команда Трампа ради мира на Украине
Второй аэропорт Кубани закрылся для полетов самолетов
Названа неочевидная причина кадровых перестановок в Киеве
Толпа хулиганов напала на отца с коляской в одном из подъездов Казани
Самую высокую гору мира завалило десятками тонн мусора
Маломерное судно опрокинулось в Карелии
Монашество, личная жизнь, выкидыш: как сейчас живет Сати Казанова
Снегопады во Франции почти лишили страну авиаперевозок
Волочкова порадовала фанатов «островком стабильности» в 2026 году
«Могла послать на три буквы»: Катя Семенова о Пугачевой, Долиной, шоу-мафии
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.