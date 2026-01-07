Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 01:52

Толпа хулиганов напала на отца с коляской в одном из подъездов Казани

«112»: жители Казани устроили драку в подъезде, напав на мужчину с коляской

Полиция Полиция Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Группа нетрезвых мужчин устроила массовую драку в подъезде многоэтажки на территории Казани, сообщает Telegram-канал «112». По данным источников, одним из участников потасовки стал житель дома, который вез коляску с младенцем.

Сначала агрессивно настроенные молодые люди выясняли отношения с жительницей дома. Ее хватали за волосы и публично оскорбляли.

Однако вскоре один из участников ссоры переключился на нового «противника» — отца с детской коляской, который оказался рядом. В течение нескольких минут практически весь этаж заполнился дерущимися мужчинами, которые вступили в беспорядочную потасовку.

В ходе побоища пострадали несколько человек, в том числе женщина и молодой отец. Коляску с ребенком при этом участники драки успели откатить в безопасное место. Точное количество пострадавших и все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске произошла стрельба у ТЦ «Гран». По данным Telegram-канала Mash, на месте произошел конфликт, в котором участвовали больше 30 человек. Среди дерущихся были люди в черной одежде. Именно они открыли стрельбу и скрылись.

драки
Казань
коляски
дети
