Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 00:28

Опубликованы кадры с танкера «Маринера», который преследуют корабли США

RT показал кадры с российского танкера «Маринера», отбившего попытку захвата

Танкер Танкер Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В распоряжении RT оказалось эксклюзивное видео с танкера «Маринера», ставшего целью атаки береговой охраны США в Северной Атлантике. Кадры демонстрируют напряженную обстановку и сложные погодные условия в момент инцидента.

На опубликованных записях видно, что действие происходит в густом тумане, значительно ограничивающем видимость. Вдалеке также можно различить корабль береговой охраны Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что экипаж нефтяного танкера, за которым гналась береговая охрана США в рамках попытки захвата, связанного с поставками нефти в Венесуэлу, якобы нарисовал на борту российский флаг. Таким образом моряки пытались заручиться защитой Москвы.

Позже стало известно, что три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon ВМС США ведут слежку за российским танкером «Маринера». Судно уклоняется от преследования американских военных с конца декабря. Танкер был известен под названием Bella 1 и стал целью американских властей в рамках санкционной блокады. В ответ на это Россия предприняла дипломатические шаги. Москва направила ноту с требованием прекратить преследование корабля.

США
Россия
танкеры
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа неочевидная причина кадровых перестановок в Киеве
Толпа хулиганов напала на отца с коляской в одном из подъездов Казани
Самую высокую гору мира завалило десятками тонн мусора
Маломерное судно опрокинулось в Карелии
Монашество, личная жизнь, выкидыш: как сейчас живет Сати Казанова
Снегопады во Франции почти лишили страну авиаперевозок
Волочкова порадовала фанатов «островком стабильности» в 2026 году
«Могла послать на три буквы»: Катя Семенова о Пугачевой, Долиной, шоу-мафии
Автобус врезался в толпу протестующих в Иерусалиме
В Кремле раскрыли, где Путин встречает Рождество
Опубликованы кадры с танкера «Маринера», который преследуют корабли США
«Чудесный праздник»: Путин обратился к православным христианам в Рождество
Средства ПВО перехватили 23 украинских дрона за три часа
В Храме Христа Спасителя в Москве началась праздничная служба
США рассчитывают на компромисс по одному спорному украинскому вопросу
Приметы 7 января — Рождество Христово: что ждать в главный праздник?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 января 2026 года
«В ближайшие недели»: Макрон собирается переговорить с Путиным
Триумф на Олимпиаде, дружба с князем Монако, развод: как живет Журова
На Западе рассказали о стадии обсуждения гарантий безопасности для Украины
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.