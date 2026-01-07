Опубликованы кадры с танкера «Маринера», который преследуют корабли США RT показал кадры с российского танкера «Маринера», отбившего попытку захвата

В распоряжении RT оказалось эксклюзивное видео с танкера «Маринера», ставшего целью атаки береговой охраны США в Северной Атлантике. Кадры демонстрируют напряженную обстановку и сложные погодные условия в момент инцидента.

На опубликованных записях видно, что действие происходит в густом тумане, значительно ограничивающем видимость. Вдалеке также можно различить корабль береговой охраны Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что экипаж нефтяного танкера, за которым гналась береговая охрана США в рамках попытки захвата, связанного с поставками нефти в Венесуэлу, якобы нарисовал на борту российский флаг. Таким образом моряки пытались заручиться защитой Москвы.

Позже стало известно, что три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon ВМС США ведут слежку за российским танкером «Маринера». Судно уклоняется от преследования американских военных с конца декабря. Танкер был известен под названием Bella 1 и стал целью американских властей в рамках санкционной блокады. В ответ на это Россия предприняла дипломатические шаги. Москва направила ноту с требованием прекратить преследование корабля.