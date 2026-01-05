Американские разведчики начали «охоту» на российский танкер в океане «ВО»: три разведывательных самолета США начали слежку за российским танкером

Три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon ВМС США ведут слежку за российским танкером Marinera, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель». Судно уклоняется от преследования американских военных с конца декабря, уточняет канал.

Танкер был известен под названием Bella 1 и стал целью американских властей в рамках санкционной блокады. В ответ на это Россия предприняла дипломатические шаги. Москва направила ноту с требованием прекратить преследование корабля.

Ранее сообщалось, что экипаж нефтяного танкера, за которым гналась береговая охрана США в рамках попытки захвата, связанного с поставками нефти в Венесуэлу, якобы нарисовал на борту российский флаг. Таким образом моряки пытались заручиться защитой Москвы.

До этого сообщалось, что Венесуэла попыталась прорвать американскую энергетическую блокаду США: более 10 танкеров успешно загрузились сырьем и вышли в море. Реакция Вашингтона последовала незамедлительно: Трамп подчеркнул, что два судна уже перешли под контроль США, а за третьим идет охота.