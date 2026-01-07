Снегопады во Франции почти лишили страну авиаперевозок AFP: около 40% рейсов отменят в парижском аэропорту Шарль-де-Голль из-за снега

Обильные снегопады парализуют воздушное сообщение Парижа, пишет AFP. В среду, 7 января, в главном аэропорту столицы Франции Шарль-де-Голль отменят почти половину вылетов, аналогичные меры коснутся и второго по величине авиационного хаба Орли.

Агентство сообщило, что основная причина — необходимость расчистки полос и обработки самолетов от льда. Наиболее серьезно пострадает аэропорт Шарль-де-Голль, где с утра до середины дня отменили около 40% рейсов.

Стихия уже привела к печальным последствиям на дорогах и серьезным транспортным коллапсам. По данным BFMTV, погибли не менее пяти человек. Метеорологи сохраняют для большей части страны желтый уровень опасности, призывая граждан к осторожности.

