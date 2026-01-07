Атака США на Венесуэлу
Снегопады во Франции почти лишили страну авиаперевозок

AFP: около 40% рейсов отменят в парижском аэропорту Шарль-де-Голль из-за снега

Фото: NEWS.ru
Обильные снегопады парализуют воздушное сообщение Парижа, пишет AFP. В среду, 7 января, в главном аэропорту столицы Франции Шарль-де-Голль отменят почти половину вылетов, аналогичные меры коснутся и второго по величине авиационного хаба Орли.

Агентство сообщило, что основная причина — необходимость расчистки полос и обработки самолетов от льда. Наиболее серьезно пострадает аэропорт Шарль-де-Голль, где с утра до середины дня отменили около 40% рейсов.

Стихия уже привела к печальным последствиям на дорогах и серьезным транспортным коллапсам. По данным BFMTV, погибли не менее пяти человек. Метеорологи сохраняют для большей части страны желтый уровень опасности, призывая граждан к осторожности.

Ранее стало известно, что в пятницу, 9 января, Москву ожидает сильный снегопад. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на столицу и другие регионы Центральной России, особенно на юг Центрального федерального округа, надвигается мощнейший балканский циклон. Тишковец предупредил, что из-за снегопада в некоторых районах Москвы могут образоваться сугробы высотой до полуметра.

Франция
аэропорты
ограничения
снегопады
