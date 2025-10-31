Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 16:02

В правительстве раскрыли перспективы развития коридора «Север — Юг»

Зампред Савельев: Иран передал 66 километров для развития коридора «Север — Юг»

Виталий Савельев Виталий Савельев Фото: NEWS.ru

Иранская сторона передала 66 километров для развития коридора «Север — Юг», заявил зампред правительства РФ Виталий Савельев на полях просветительского марафона «Знание.Наука» в национальном центре «Россия». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, проект образовали более 10 стран в 2000 году. Однако потом он заморозился, поскольку было много вопросов, как проект станет проходить дальше.

Сам коридор по себе, если представить, доходит до Каспийского моря, и делится на три ветки. Западная его часть, это как раз мы с Азербайджаном и с Ираном, известный проект Решт — Астара, который долго не могли договориться построить. Всего лишь 162 километра. На сегодняшний день иранская сторона передала нам уже для строительства 66 километров, считайте, половину, — поделился Савельев.

Зампред правительства отметил, что задача России заключается в том, чтобы построить этот участок, тогда по западной нитке из порта Усть-Луги в порт Бендер-Аббаса в Персидском заливе можно будет провозить до 15 млн тонн грузов в год. По словам Савельева, это достаточно хороший срез.

Второй участок идет по Каспию. Там три порта Махачкала, Аля и Астрахань. Наша задача — углубить канал, — добавил политик.

Ранее директор Фонда развития Азии и военный эксперт Александр Собянин заявил, что специфика транспортных коридоров, таких как МТК «Север — Юг» предусматривает перевозки небольших и ценных грузов. Стратегическое значение маршрута, указал он, выходит за рамки простого обеспечения интересов мировой торговли.
