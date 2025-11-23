Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 15:26

Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с Путиным

Эрдоган обсудит с Путиным зерновой коридор и шаги по урегулированию

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным новый зерновой коридор в ходе телефонного разговора, который состоится 24 ноября. Также стороны могут коснуться темы конкретных шагов по мирному урегулированию, отметил он на вопрос ТАСС на пресс-конференции саммита G20.

Завтра у нас снова будет телефонный разговор с господином Путиным. <…> Мы хотели, чтобы зерновой коридор достигал как Европы, так и Африки. <…> Завтра на переговорах я снова попрошу господина Путина об этом. Думаю, если мы сможем запустить этот процесс, это будет к добру, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее стало известно, что Путин на предстоящей неделе отправится с государственным визитом в Киргизию, где в том числе примет участие в саммите ОДКБ. Также глава РФ встретится и с молодыми учеными.

До этого сообщалось, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф может посетить Россию с рабочим визитом, если переговоры с украинской делегацией в Женеве пройдут успешно. Американская сторона рассчитывает утвердить с Киевом «концептуальные рамки переговоров», рассказывали журналисты.

