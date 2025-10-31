Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 18:59

«Вы нарываетесь»: Лукашенко сделал важное заявление о Сувалкском коридоре

Лукашенко: Запад нарывается на конфликт угрозами перекрыть Сувалкский коридор

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Западные страны нарываются на конфликт с Россией и Белоруссией, угрожая перекрыть Сувалкский коридор, расположенный вдоль границы между Литвой и Польшей и соединяющий Калининградскую область с Гродненской областью, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что через этот коридор поставляются только гражданские товары, передает БелТА.

Россияне с земли своей везут туда товары. Не ядерное оружие, не оружие вообще, а товары. Они же проверяются пограничниками литовскими там. Через Литву этот коридор. Вы чего? Это — империя, ядерная страна. Вы нарываетесь на что? Вы зачем мешаете россиянам нормально общаться со своей территорией — Калининградской областью? Нарываются, — возмутился Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Запад активно нагнетает обстановку, выставляя его и президента России Владимира Путина в негативном ключе. При этом он предостерег своих зарубежных коллег от необдуманных решений, так как «с нами они не справятся».

Неужели хотят, чтобы середина прошлого века повторилась? Не справятся они с нами. Мы свою землю будем с россиянами защищать до последнего человека, — добавил он.

Ранее Лукашенко заявлял, что коллективному Западу не следует конфликтовать с Россией и Белоруссией из-за наличия у них «Орешника», которым они могут «бахнуть». По его словам, в Донбассе гнобили, убивали и травили русскоязычных людей. Именно поэтому и началась российская СВО, объяснил глава государства.

