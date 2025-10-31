Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 17:24

«Мы можем бахнуть»: Лукашенко пригрозил Западу страшным «Орешником»

Лукашенко призвал Запад не нарываться из-за наличия у Белоруссии «Орешника»

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»

Коллективному Западу не следует конфликтовать с Россией и Белоруссией из-за наличия у них «Орешника», заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. По его словам, которые приводит агентство БелТА, в Донбассе гнобили, убивали и травили русскоязычных людей. Именно поэтому и началась российская СВО, объяснил глава государства.

«Орешник» — страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь, — отметил он.

Ранее президент Белоруссии выразил уверенность, что в будущем «вонючая Европа» будет вынуждена платить республике за чистый воздух. Глава государства также совершил рабочую поездку в Лепельский район Витебской области и посетил Березинский биосферный заповедник. Там политику сообщили, что воздух на территории заповедника в 300 раз чище, чем в Минске.

До этого стало известно, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года. Уточнялось, что подготовительные работы по размещению комплекса близятся к завершению, снимая все вопросы о реализации данного проекта.

ракета «Орешник»
Александр Лукашенко
Запад
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не гладили»: вдова Балабанова заявила, что при жизни он был недооценен
Вдова Балабанова высказалась о съемках ремейка фильма «Брат»
Дзюник раскрыл ранее неизвестные факты из жизни Киркорова с Пугачевой
Стали известны новые данные по отравлению в «Звездном»
В Европе набросились на главу Минобороны Бельгии из-за угроз в адрес России
Астрономы показали на Хэллоуин космическое облако в виде летучей мыши
Доллар по 50 рублей? Прогноз Банка России, пора ли продавать валюту
Савельев рассказал, когда в России появятся вертолеты-маршрутки
На Украине увидели агонию Зеленского из-за смены позиции Трампа
Умер режиссер Геральд Бежанов: причины смерти, чем известен, фильмы
В МИД ответили на попытки повлиять на политику России новыми санкциями
«Думала о разводе»: подруга Усольцевой раскрыла тайну пропажи семьи в тайге
«Трехрогую» даму с бокалом нашли в Чуйской долине
Увеличилось число погибших при ЧП с плавучим краном
Адвокат рассказала о новых правилах вступления в наследство
Боуз раскрыл хитроумный трюк Киева с окруженными районами и журналистами
RT установил огромный рупор в Москве
Разгадана многовековая загадка таинственного гула из глубин озера Сенека
Ирина Шейк предстала перед поклонниками в дерзком образе
Московским мигрантам придется платить за патенты больше остальных
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.