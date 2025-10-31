Коллективному Западу не следует конфликтовать с Россией и Белоруссией из-за наличия у них «Орешника», заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. По его словам, которые приводит агентство БелТА, в Донбассе гнобили, убивали и травили русскоязычных людей. Именно поэтому и началась российская СВО, объяснил глава государства.

«Орешник» — страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь, — отметил он.

Ранее президент Белоруссии выразил уверенность, что в будущем «вонючая Европа» будет вынуждена платить республике за чистый воздух. Глава государства также совершил рабочую поездку в Лепельский район Витебской области и посетил Березинский биосферный заповедник. Там политику сообщили, что воздух на территории заповедника в 300 раз чище, чем в Минске.

До этого стало известно, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года. Уточнялось, что подготовительные работы по размещению комплекса близятся к завершению, снимая все вопросы о реализации данного проекта.