Лукашенко заявил о будущей продаже белорусского воздуха «вонючей Европе» Лукашенко заявил, что в будущем Европа будет платить Белоруссии за воздух

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что в будущем «вонючая Европа» будет вынуждена платить республике за чистый воздух, передает ТАСС. Президент совершил рабочую поездку в Лепельский район Витебской области и посетил Березинский биосферный заповедник. Там политику сообщили, что воздух на территории заповедника в 300 раз чище, чем в Минске.

Это — будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко потребовал «вылизать всю страну» и навести порядок в хозяйствах республики к 1 января 2026 года. Президент подчеркнул, что после его визита в Витебскую область все меры контроля будут ужесточены. 24 октября белорусский лидер посетил область и остался недоволен предоставленной ему отчетностью.

Совещание продлилось пять часов, по итогам встречи политик заявил, что ему «стало плохо», когда он увидел экономическую ситуацию. Лукашенко также отметил безответственность руководителей региона и напомнил присутствующим на встрече министрам, что за время своего президентства он «не забронзовел».