Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 20:10

Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию

Лукашенко потребовал наведения порядка в хозяйствах в Белоруссии к 1 января

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал вылизать всю страну и навести порядок в хозяйствах страны к 1 января 2026 года, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Президент подчеркнул, что после его визита в Витебскую область все меры контроля будут ужесточены.

До 7 ноября вы должны навести железный порядок в хозяйствах, который у вас всегда должен быть. К 1 января все, что у вас есть [должно быть] вылизано, вычищено, — потребовал он.

В пятницу белорусский лидер посетил область и остался недоволен предоставленной ему отчетностью. Совещание продлилось пять часов, по итогам встречи политик заявил, что ему «стало плохо», когда он увидел экономическую ситуацию. Лукашенко также отметил безответственность руководителей региона и напомнил присутствующим на встрече министрам, что за время своего президентства он «не забронзовел».

Ранее президент констатировал, что состояние экономики Белоруссии неоднозначное. В ходе совещания по проектам прогнозных документов на 2026 год глава государства отметил, что есть «очевидный результат». По словам Лукашенко, правительству удалось дважды поднять пенсии.

Александр Лукашенко
Белоруссия
проверки
сельское хозяйство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назначил главу нового управления администрации по стратсотрудничеству
Премьеру «Бурого медведя!!» отложили из-за всплеска нападений
Назван город, которым особенно заинтересовались россияне к Новому году
«Коалиция желающих» собирается разобраться с активами России до конца года
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Военэксперт предположил, как будут наступать ВС РФ после взятия Херсона
Поляки «послали» Бандеру на матче «Шахтера» в Кракове
Военэксперт рассказал, что препятствует продвижению ВС РФ в Херсоне
Пентагон направил авианесущую группу на войну с наркокартелями
В НАТО раскрыли, кто на самом деле может передать Киеву Tomahawk
Porsche столкнулся с рекордным падением прибыли
Двое людей пострадали при пожаре в мечети в Татарстане
Москвичам рассказали, стоит ли «переобувать» авто в конце октября
Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию
В Госдуме объяснили, угрожает ли человечеству война роботов
В Сети показали видео с места ЧП на Ладожском вокзале
Ошеломляющий ответ на Tomahawk, ТЭЦ Киева горят синим пламенем: что дальше
Макгрегор дал совет Трампу по Украине после шага против России
В Петербурге появится еще один разводной мост
«Костюмированный парад»: в Британии высмеяли приезд Зеленского
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.