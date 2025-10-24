Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию Лукашенко потребовал наведения порядка в хозяйствах в Белоруссии к 1 января

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал вылизать всю страну и навести порядок в хозяйствах страны к 1 января 2026 года, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Президент подчеркнул, что после его визита в Витебскую область все меры контроля будут ужесточены.

До 7 ноября вы должны навести железный порядок в хозяйствах, который у вас всегда должен быть. К 1 января все, что у вас есть [должно быть] вылизано, вычищено, — потребовал он.

В пятницу белорусский лидер посетил область и остался недоволен предоставленной ему отчетностью. Совещание продлилось пять часов, по итогам встречи политик заявил, что ему «стало плохо», когда он увидел экономическую ситуацию. Лукашенко также отметил безответственность руководителей региона и напомнил присутствующим на встрече министрам, что за время своего президентства он «не забронзовел».

Ранее президент констатировал, что состояние экономики Белоруссии неоднозначное. В ходе совещания по проектам прогнозных документов на 2026 год глава государства отметил, что есть «очевидный результат». По словам Лукашенко, правительству удалось дважды поднять пенсии.